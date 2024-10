Premium liiga punane latern röövis meistrilt punkte

Kümme minutit hiljem määrati aga Nõmme klubile penalti, mille realiseeris Jakub Luka. Kolm minutit enne normaalaja lõppu suutis Roosnupp palli lüüa teist korda väravasse, kuid videokordusest selgus, et mees oli suluseisus ja värav ei lugenud.

Nii saigi Levadia kahe kaotuse kõrvale hooaja kuuenda viigi. Nõmme Unitedi jaoks tähistas see kahe võidu kõrvale üheksandat viiki. Levadial, kel meistritiitel juba käes, on nüüd koos 81 punkti, Unitedil on viimasena 15 punkti.