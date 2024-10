Ajalooline otseülekanne: jälgi tervet jalgpallimatši läbi Lionel Messi silmade

Nn Messi Cam on aga täiesti uudne lähenemine tippjalgpallile. Otseülekanne algab viis minutit enne kohtumise algust ning korraldajad lubavad, et läbi Messi silmade näeb kõike väljakule toimuvat ja Argentina superstaari iga liigutust.

See on esimene kord, kui kõrgetasemelisest jalgpallimängust tehakse otseülekanne ühe kaameraga, mis asub mängija küljes. Samas pole see esimene kord MLSi ajaloos, kui Messile pööratakse otsepildis erilist tähelepanu. 2023. aastal meelitati Messit jälgima eriülekandega, kus tribüünile paigaldatud kaamera näitas väljakul vaid Messit.