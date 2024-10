MEISTRITE LIIGA Real keeras 0:2 kaotusseisu suureks võiduks, Juventus jäi trilleris kaotajaks

AC Milan – Club Brugge 3:1

Pariisi Saint-Germain – Eindhoveni PSV 1:1

Tähelepanuväärne on, et pikalt viigiseisus olnud mängu lõppfaasis jagas kohtunik Glenn Nyberg üleminutitel PSV mängijatele neli kollast kaarti. Peamiseks põhjuseks oli mänguaja viitmine, kuid Hollandi klubi mängijad said kätte väärt viigipunkti. PSG on nüüd kolme mänguga saanud tunda võidujoovastust, kaotusvalu ja viigiseisu.