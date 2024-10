Rekordi purustanud Kalev/Cramo vaikne snaiper hakkab sihikut tapvalt paika saama

Teisipäeva õhtul Kalevi spordihallis kujunes temast «peasüüdlane», et Kalev/Cramo alistas FIBA Europe Cupi mängus 95:89 ungarlaste Székesfehérvári Alba. Böckler sopas kolmeseid 9st 6, neist viimase väga tähtsal hetkel paar minutit enne lõppu ning tõusis 30 silmaga üleplatsimeheks. See tähistab 23-aastase ääremängija profikarjääri rekordit.

«Võib öelda küll,» vastas Böckler endale omase tagasihoidlikkusega küsimusele: kas oli sinu päev? «Tundsin juba, et esimeste visetega, et viskega on täna hästi. Lõpus ühel kolmesel tundsin kohe käest ära minnes, et see läheb.»