Hyundai pealik: võib-olla mind vallandatakse, kui me meistriks ei tule

MM-hooaja viimase rallini Jaapanis jääb täpselt kuu, kuid järgmise rallihooaja alguseni vaid kolm kuud. MM-tiitlite kursil liikuvale Hyundaile on aga tulevikuplaanid ebaselged. Kindel on, et sõitjatena jätkavad Thierry Neuville ja Ott Tänak, kuid kes on tiimi kolmas sõitja ning kes tiimiboss, see on veel lahtine.

2023. aasta jaanuaris Hyundaiga liitunud Abiteboulist sai sel aasta kogu Hyundai Motorspordi president, kuid seni on ta jätkanud ka WRC-meeskonna juhtumist. Järgmisel aastal võib see kõik aga muutuda, sest Abiteboul hakkas ilmselt rohkem aega panustama ringraja kestvussõidusarjale (WEC), millega Hyundai plaanib liituda 2026. aastal.

Eelmisel nädalal kirjutas DirtFish, et Hyundai juhtivtöötajaks võib saada hoopis Dani Sordo, kes praegu on tiimis sõitja. Abiteboul ei soovinud sellelt teemalt eriti saladusloori tõsta, kuid vihjas, et ta ise ei pruugi tiimijuhina jätkata

«Me arutame seda kõike pärast Jaapanit, sest praegu on Dani üks meie sõitjatest, ta on osa meie rivistusest. Kuid Dani on selgelt väga lojaalne ja kauaaegne pereliige ning nagu teate, Lõuna-Korea kaubamärk, oleme oma pereliikmetele väga lojaalsed. Kuid ennekõike on ta meie sõitja. Ja vaatame, ehk on tal veel tulevikku sõitjana. See oleks esimene arutelu,» selgitas Abiteboul DirtFishile.

Kui küsiti konkreetselt, kas ta jääb 2025. aastal meeskonnajuhiks, vastas Abiteboul: «Ma olen praegu meeskonna juht. Tead, võib-olla vallandatakse mind, kui me meistritiitlit ei võida. Nii et vaatame!»

Ka ei suvatsenud Abiteboul selgitada, mis saab Hyundai sõitjaterivist järgmisel hooajal. Praegu on kolmandat autot jaganud Sordo, Andreas Mikkelseni ja Esapekka Lappi. Abiteboul kinnitas vaid, et Jaapanis on nende kolmas sõitja Mikkelsen, kuid kaugemaid plaane ei tahtnud ta avaldada.

«Ta teab, mida me temalt ja kolmandalt autolt ootame. Nii et ülejäänud arutelu jääb meie vahel pärast hooaega. Praegu pole neid arutelusid vaja pidada. Jaapani plaanides ei ole absoluutselt mingeid muutusi. Me oleme talle pühendunud, tema on meile pühendunud. Mis saab pärast Jaapanit, otsustatakse pärast Jaapanit,» selgitas prantslane.