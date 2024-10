Karm konkurents: kodusele EMile pääsevad vähesed Eesti tippuisutajad

Valerio Origo/Valerio Origo/IPA via ZUMA Press/Scanpix

Foto: Valerio Origo/Valerio Origo/IPA via ZUMA Press/Scanpix

Iluuisutamise hooaeg on tasapisi läinud käima, kõik Eesti tipud on osalenud vähemalt ühel võistlusel. Tegemist on väga tähtsa hooajaga, sest esiteks peetakse EM taas Tallinnas ning teiseks mängitakse välja suurem osa 2026. aastal toimuva Milano Cortina taliolümpiamängude piletitest.