Lionel Messi osaleb jälle MMil

Miami Inter, mille kaasomanik on David Beckham, sai selle MM-pileti pärast seda, kui klubi võitis MLSi põhihooaja. Just Messi kübaratrikk aitas Miami klubil purustada MLSi põhihooaja punktirekordi. Detsembris võib Messi tüürida Interi esmakordselt USA meistriks.

«Olete näidanud, et olete USAs pidevalt parim klubi. Seetõttu teatan uhkusega, et olete maailma ühe parima klubina osalejad FIFA klubide MMil,» ütles Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) president Gianni Infantino.

Messi, kelle klubikaaslasteks on sellised legendid nagu Sergio Busquets ja Luis Suarez, võivad järgmisel suvel MMil vastamisi minna näiteks Londoni Chelsea või Manchester Cityga, mis on juba turniirile kvalifitseerunud. Euroopat esindavad veel Madridi Real, Müncheni Bayern, Pariisi Saint-Germain, Milano Inter, Porto ja Lissaboni Benfica.

Klubide MM peetakse USAs kaheksal staadionil, sealhulgas Miami Interi koduareenil Hard Rocki staadionil. Finaal toimub 3. juulil New Yorki külje all MetLife’i staadionil New Jerseys.