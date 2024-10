Eesti koondise legend paneb pikale karjäärile punkti euromängus

«Eks Šviesa on eelmisest aastast tuttav vastane. Uue peatreeneri all on nende käekiri küll muutunud. Mäng on läinud tehnilisemaks ning rohkem proovitakse murda kuue meetri peale. Poisid on siiski pärast esimest kohtumist positiivses tujus. Tuleb kaitses asjad kokku pakkida, väravavahte aidata ning oleme enesekindlad, et see asi on tehtav,» kommenteeris Johannson tulevat matši.