Olümpiaujuja sai seksilelude tootjalt üllatava pakkumise

«Ma luban, et te ei kahetse oma ostu. Meil saab koos olema väga lõbus,» räägib Alonso oma OnlyFansi lehel, kus reklaamib täiskasvanutele mõeldud tooteid.

«Tänu teie kasvavale populaarsusele usume, et saaksime teha põnevat koostööd,» seisis naisele saadetud kirjas, vahendab Daily Mail.

TMZ andmeil oleks ühe jala hind umbes 1850 eurot, mõlemad jalad korraga ostes võiks need saada umbes 3235 euro eest. Alonso ise saaks 20 protsenti müügitulust.

Lisaks oli firma käinud välja, et eritellimusena võib ta mõnedele jalgadele kirjutada oma soovid uuele omanikule ning see läheks maksma ligi 500 eurot. Boonusraha teeniks Alonso aga otse oma pangakontole.

Alonso sai ülemaailmset populaarsust Pariisi mängudel, kui Paraguay koondis otsustas ta olümpiakülast välja visata, sest naisel oli olümpiasportlasele sobimatu riietus ning ta ei täitnud käitumisnorme. Alonso ise, kes osales olümpial 100 m liblikujumises ja eelringidest edasi ei saanud, on kõiki süüdistusi eitanud.

Prantsusmaa pealinnas viibides külastas Alonso Disney lõbustusparki, ostles brändipoodides ja nautis muu hulgas Pariisi juhtivat kondiitriäri. Alonso ei olnud olümpiakülas kandnud riigi ametlikke võistlusvorme, vaid enda vabaajariideid. Nendel ja võimalik, et ka muudel põhjustel otsustas Paraguay delegatsioon Alonsole teada anda, et soovib, et ta veedaks öö väljaspool olümpiaküla.