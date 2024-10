F1 punasele laternale tehti priske kingitus

Enam kui 30 aastat F1s kihutanud Šveitsi erameeskond Sauber on tänavu kümnest tiimist ainus, mis pole suutnud punktiarvet avada. Kui ei juhtu imet, siis ei suuda nende sõitjad Valtteri Bottas ja Guanyu Zhou tänavuse vormeliga punktikohale jõuda ka järelejäänud viiel Grand Prix võistlusel.

2026. aastast saab Sauberist aga Saksamaa autotootja Audi tehasemeeskond ning nad on endale välja rääkinud priske kingituse. Sauberi meeskond on pikalt väitnud, et kuna Šveitsi elatustase on oluliselt kõrgem, kui Ühendkuningriigis või Itaalias, kus baseeruvad teised meeskonnad, siis on neil raske kululimiidi tingimustes konkureerida.

FIA on nüüd jõudnud arusaamale, et Sauberi olukord ei ole õiglane ning alates 2026. aastast kompenseeritakse nende meeskonna palgakulusid Majanduskoostöö ja arengu organisatsioon (OECD) andmete alusel. OECD andmeil oli keskmine palk Šveitsis 2022. aastal 80 000 USA dollarit (73 500 eurot) võrreldes 54 000 dollariga (49 600 eurot) Ühendkuningriigis, vahendab Autosport.

«Me peame käituma õiglaselt. Sellises olukorras, kus teatud riikides on palgad palju-palju kõrgemad ja elukallidus on teatud riikides palju kõrgem, on see ilmselge. Ma näen seda isegi, elan Genfis,» rääkis FIA vormeliosakonna direktor Nikolas Tombazis.

«Tundsime, et sellises kõrge tööjõukuluga riigis nagu Šveits meeskonda omades tähendab eelarvelagi, et nad saavad endale palgata tööle umbes 30 või 40 protsenti vähem inimesi, see on põhimõtteliselt ebaõiglane,» selgitas FIA esindaja.

2026. aastast tõstetakse kõigi F1 meeskondade kulude ülempiir 125 miljonilt eurolt 197 miljoni euroni. Näiliselt on tegemist eelarve tõusuga, kuid tegelikult kohandab FIA kululimiiti mitmetele elementidele, mis varem polnud reglementeeritud. Lisaks soovitakse limiidi tõstmisega leevendada inflatsiooni ja kursimuutuste mõju.