FOTO Donald Trump jagas endast kummalist pilti

Pildil poseerib Trump Ameerika jalgpalli staadionil, seljas NFLi meeskonna Pittsburghi Steelersi mänguvorm. Tagaplaanil on näha teisigi tema «meeskonnakaaslasi».

Siililegi on selge, et tegemist on korralikult modifitseeritud fotoga, mis meenutab Trumpi. Meedia andmetel lõi pildi tehisintellekt, kus 78-aastane Trump on tõeliselt musklis.

Kuna Trumpi kampaania üks osa oli ka «töötamine» McDonald'si kiirtoidurestoranis, siis irvitasid mõned kommentaatorid, et kuidas küll suutis lihtne teenindaja teha ühe päeva jooksul meeletu tõusu karjääriredelil ja saada NFLi profimängijaks.

Terasematele jäi silma ka Trumpi fotol ilutsenud mängunumber 47. Ilmselt üritas Trumpi meeskond sellega viidata, et novembris selgub, kellest saab USA 47. president. Kuid põhjalikumalt süvenedes tuli välja, et sama numbriga on Pittsburghis mänginud Mel Blount, kes on Trumpi vastaskandidaadi Kamala Harrise toetaja.

Trump postitas foto sotsiaalmeediasse enne Steelersi ja New York Jetsi mängu, kuhu ta ka ise kohapeale jõudis. Steelers võitis mängu 37:15.

Fox Newsi andmetel oli Trump enne matši teinud kampaaniat Pittsburghis, mis on Pennsylvania osariigi suuruselt teine ​​linn. Pennsylvania on eelseisvate presidendivalimiste üks kaalukeeleosariik.

Trumpi, kes oli aastatel 2017 kuni 2021 USA 45. president, näidati staadionil suurtest ekraanidest, kui ta mängu VIP-boksis jälgis. Kui see aset leidis, olnud kohapeal kuulda hõiskeid: «USA, USA».

USA presidendivalimised toimuvad vähem kui kahe nädala pärast 5. novembril. Trump on oma kampaaniasse kaasanud ka mitmeid sporditegelasi. Pittsburghis olid tema toetajad endised NFLi mängijaid Antonio Brown ja Le'Veon Bell. Meedia on nimetanud neid sportlasi avalikkuse huviorbiidist välja langenud mängijateks, kes on küll karjääri jooksul mänginud Pittsburghi Steelersi eest, kuid on oma karjääri lõpetanud juba mitu aastat tagasi.