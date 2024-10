Kaljulaid lubas spordirahva seas põnevust tekitavas küsimuses peatset selgust

EOK tegevaparaati juhtiva peasekretäri ametikoha täitmiseks kuulutas olümpiakomitee välja konkursi. Kaljulaid lubas, et selle tulemustest teavitatakse avalikkust lähitulevikus. «Ühel heal päeval ütleme välja, kes on saanud EOK peasekretäriks. See päev ei ole kuigi kaugel,» sõnas Kaljulaid täna Stenbocki majas toimunud olümpiasportlaste tänamisüritusel ajakirjanikega vesteldes.