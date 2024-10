Hispaania meedia: lõikusest pääsenud Raieste võib väljakule naasta üsna ruttu

De Alava vahendas eelmisel neljapäeval Baskonia peatreeneri Pablo Laso öeldut, et hooaja algusest saadik kubemevigastusega kimpus olnud Raieste läheb operatsioonile. Nüüd aga kirjutatakse, et Laso sõnul andis Raieste ikkagi muret tekitanud kohale puhkust. "Valisime ravi, mis meie arvates töötab hästi. See võtab kokku kaks nädalat," lisab Laso.

Endine Real Madridi peatreener sõnab, et Raieste võib parimal juhul väljakule naasta juba järgmisel nädalal. "Vaatame, kas ta saab järgmisel nädalal mängida Pariisi ja Gran Canaria vastu," ütleb ta.

Raieste on sel hooajal pääsenud väljakule kahes mängus ning teeninud kokku 16 mänguminutit. Ta mängis viimati 5. oktoobril, kui sai Hispaania kõrgliigas 11 minutiga kirja kolm punkti, kaks lauapalli ning ühe korvisöödu ja vaheltlõike.

Lisaks Raiestele võivad lähiajal naasta ka Baskonia põhimehed Tadas Sedekerskis ja Nikos Rogkavopoulos. "Neil on väikesed lihaserebendid. See kõlab halvasti, aga tegelikult pole asi nii hull, sest need pole olulised kõõlused ega lihased. Vaatame päeva kaupa," lausub Laso.

Baskonia kohtub neljapäeval Euroliigas Berliini Albaga. Pole välistatud, et nii Sedekerskis kui Rogkavopoulos mängivad. "Otsustame vahetult enne mängu. Arvan, et Niko seis on veidi parem. Ta tegi täna osa treeningust kaasa, seega võiks homme mängida. Tadas juhtum tundub keerulisem, aga samuti mitte liiga hull," räägib Laso.