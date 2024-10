Kalevi noored said eurosarjas sahmaka, mis eestlastele tuttav

Mõistagi on kõnealune tulemus sama, millega rahvusmeeskond kaotas eelmisel sügisel EM-valiksarjas järjest Rootsile ja Belgiale – 0:5.

Olympiakos domineeris mängu, kuid Kalev polnud täielikult trammi all. Seda näitab kasvõi pealelöökide arv, mis jäi kreeklaste kasuks 21:5 (raamidesse 8:3) ja see, et mõlemad meeskonnad teenisid kuus nurgalööki.