WRC saab jälle uue punktisüsteemi?

Tänavu jagatakse WRC-sarjas eraldi punkte nii laupäeva, pühapäeva kui ka punktikatse eest. Süsteem võeti kasutusele, et põnevus säiliks kuni rallinädalavahetuse lõpuni – see on töötanud. Aga võistlejad ja meeskonnad pole rahul, lisaks peetakse süsteemi avalikkuse jaoks liiga segaseks.

Praegune punktisüsteem on enim saanud kriitkat seetõttu, et enam ei anta punkte üldvõidu eest. See tähendab, et ralli võitja ei pruugi saada kogu nädalavahetuse peale enim punkte. Nii juhtus Kesk-Euroopa rallil, kus võidutsenud Ott Tänak teenis kaks punkti vähem kui teiseks jäänud Elfyn Evans.