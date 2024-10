Raskelt kukkunud olümpiahõbe peab hooaja vahele jätma

Päev pärast õnnetust teatas Norra tiimi toonane arst Marc Jacob Strauss pressiteates, et Kildel läks pigem õnnelikult, sest pääses luumurdudeta. Aga ta vigastas õlga ning see vajas operatsiooni.

Kilde oli juunikuuks nii palju taastunud, et sai taas suusatada, kuid siis läks kõik allamäge. «Kahjuks jäi õlg juulis haigeks ja see tekitas tüsistusi. Pärast kümme nädalat kestnud antibiootikumikuuri on tarvis veel ühte operatsioon, et õlg täielikult korda saada,» vahendab tema sõnu Rootsi portaal Aftonbladet.