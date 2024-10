Zirk alustas tihedat MK-sarja tugeva aja, ent väikese pettumusega

«Aeg oli täitsa okei, et samas sekundis nagu eelmine nädal, kuid koht oleks võinud parem olla,»rääkis Zirk peale finaalujumist pressiteates.

Enne finaali

«Üsna kiire eelujumine,» märkis Zirk pressiteates pärast hommikust sooritust, mis oli tema karjääri paremuselt üheksas. «Tuli ikka vajutada ka, et edasipääs oleks kindel, kuid tühjaks ei ujunud ning kindlasti saab veel kiiremini.»

Kell 13.41 algava finaali tahab Zirk kiiremini alustada. «Tuleb distantsi esimesel poolel julgemalt peale minna ja kiirete poistega püsida nii kaua kui võimalik. Arvan, et tuleb päris kiire finaal taas.»

Tribuntsovi isiklik rekord ja ühtlasi Eesti rekord 50m vabaujumises on mullu ujutud 21,22.

Zirk kirjutas sotsiaalmeedias, et ta osaleb Incheonis taas neljal distantsil: «1500 m vabaujumise asemel ründan see etapp enda 800 meetri isiklikku tippmarki, kõik muu on sama.»