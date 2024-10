Hyundai rallitiimis valitseb endiselt teadmatus

Lepinguid on sõlmitud, ent ükski kolmest Rally1 võistkonnast pole lõpuni komplekteeritud. M-Spordist puuduvad ametlikud teated, Toyota toob täiskohaga tagasi Kalle Rovanperä ja Hyundai on käed löönud Thierry Neuville'i ja Ott Tänakuga.

Meie mehe tööandja on juba mõnda aega rääkinud struktuuri muutmisest. Kui viimasel ajal on kolmandat autot jagatud erinevate sõitjate vahel, tahetakse tulevaks aastaks ka sinna üht alalist meest. Soosik olevat M-Spordis arenguhüppe teinud Adrien Fourmaux, aga...

«Oleme alati millelegi lähemal. Käivad arutelud, mis võivad muutuda võimalusteks ja siis otsusteks. Aga me pole veel päris kohal,» muutus Hyundai usutluses Autosportiga tuleviku osas väga filosoofiliseks, ent sisutuks.

Sel hooajal said Neuville'i ja Tänaku kõrval võimaluse kolm meest: Esapekka Lappi, Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen. Neist esimene teenis ühe võidu, teine kaks poodiumikohta ja kolmandal püsib variant püüda head kohta kuu aja pärast Jaapanis. Antud trio tulevikku ei soostunud Abiteboul kommenteerima.

Fourmaux', kes on tänavu jõudnud uuele tasemele, lõpetanud neljal korral kolmandana, ütles juba mõnda aega tagasi, et tal on Rally1 koht olemas. Aga kus? Veel saladus!