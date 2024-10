TELEHOMMIK Miks ja kuidas sai ühest Mongoolia profitiimist Eesti näoga võistkond?

«Ainult Tour de France on paberil kõvem. Me suutsime võita meeskondi, kelle eelarve on 160 korda suurem kui meil. Me ei võitnud ühe, vaid mitu etappi. Kui panna see jalgpalli või korvpalli konteksti, siis arvan, et kui Kalev/Cramo oleks mänginud Barcelonaga punkt-punkti, oleks Eesti rahvas olnud väga õnnelik,» märkis Räim.