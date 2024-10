Eesti jalgpallikoondislane kohtub agressorriigi klubiga. Soomes!

Tegelikult algas arutelu juba siis, kui selgus, et nad võivad vastamisi minna. Nii mõnegi vastumeelsus aga ei maksnud: Eesti koondislase Kevor Palumetsa tööandja võtab täna Helsingis vastu Ukraina sõjas venelasi aitava riigi võistkonna.

«Loomulikult vajaks see poliitilist arutelu, et kui mõistlik on tiimil Valgevenest, Putini kõige kõige tähtsamal liitlase, meeskonnal Helsingis mängida?» kirjutas endine Soome parlamendi liige Mikko Kärnä ning märkis seal ära ka välisministri Elina Valtoneni.

Olukorra muudab veel märkimisväärsemaks tõik, et Minski klubi on Valgevene poliitiline tööriist. Sinna on jõuliselt panustanud nii riigipea Aljaksandr Lukašenka kui ka kohalik spordiminister Sergei Kovaltšuk.

Tõsi, juured ulatuvad mõistagi Euroopa alaliidu UEFA otsusesse, et Valgevene klubidel lubatakse üldse rahvusvahelisel tasemel võistelda. Kui HJK loobuks Minskiga mängust, heidetaks nad liigast välja.

«Kõik toimub UEFA ja Euroopa liidu reeglite piires. Euroopa liit piirab ainult Valgevene tähtsamate tegelaste liikumist, UEFA pole neile piiranguid seadnud. Nõnda ei ole HJK-l suurt midagi teha,» vahendas Ilta-Sanomat endist Soome koondise ründajat, praegu parlamenti kuuluvat Timo Furuholmi.

«Muidugi on väga kaheldav, et Lukašenka toetatav tiim Soomes või üldiselt Euroopas saab mängida. Usun, et UEFA peaks näitama selgroogu ja tõmbama rahvusvahelistes mängudes selge joone Venemaad aitava Valgevene, aga ka genotsiidi teostava Iisreli osas.»

Konverentsiliiga teise vooru mäng algab täna Helsingis kell 22. Sarnaselt Meistrite liigale kasutatakse ka sel tasemel tänavu esmakordselt nn mugavdatud Šveitsi süsteemi, kus kõik satsid on ühes suures potis.

HJK alustas eurohooaega 3. oktoobril võõrsil 0:3 kaotusega Luganole.

