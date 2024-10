Neuville'i hinges valitseb tiitlit otsustava ralli eel rahu

Olgem ausad, kogenud belglane mängis trumbid enda kätte juba ammu. Nüüd, viimase etapi eel on talle jäänud üks teoreetiline konkurent, tiimikaaslane Ott Tänak, kes kaotab 25 punktiga. Kuna ühel rallil on võimalik saada maksimaalselt 30 silma, peavad Neuville'i tiitlita jäämiseks kokku sattuma paljud nüansid.

«Teadsin, et ühel hetkel saan välja. Vahet pole, kas pealtvaatajate abiga või ilma,» rääkis Hyundaiga kraavis ukerdanud Neuville juhtunud närvilise olukorra DirtFishile leebeks.

«Kraav polnud väga sügav, lihtsalt kaldenurk oli väga paha. Ja muidugi libe. Kaotsi ei läinud väga palju aega, jämedalt 30 sekundit. Aga see oli piisav, et poodiumiheitlusest välja langeda.»

Meenutame, et praeguse süsteemiga jagatakse laupäeva põhjal parematele 18, 15 ja 13 punkti. Lisaks on saadaval veel seitse silma pühapäeva arvestuses ja viis punktikatselt. Ehk Tänak peaks tegema ideaalilähedase ralli ja lootma, et Neuville jääb nullile.