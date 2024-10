PRESSISEKTOR Tänak sai soovitud seisus Hyundai, aga tiitli toob see ilmselt Neuville'ile

Reibas rõõm - Mihkel Kirves

27-aastane Mihkel Kirves on oli Pärnu Sadama kossusatsi hing, kuniks siirdus eelmiseks hooajaks BC Kalev/Cramosse. Sealt õnnestus tal tänavu teha veel üks samm edasi, sest Leedu kõrgliiga on ikkagi väga korralik tase. Suve hakul liitus Kirves Mažeikiai klubiga, aga seal tekkinud probleemide järel kolis üle Jonava CBeti, kus on alustanud resultatiivselt. Miks on Kirves suutnud end Leetu välja mängida ja Euroopa 10 tugevama korvpalliliiga sekka kuuluvas kohas väärtusliku mängijana kehtestada? «Kirves on väga suure tahtejõuga mängija. Vise tal kuigi hea pole, aga näiteks kaitses suudab ta ikka väga tugevaid mehi kinni panna,» sõnas Jagomägi.