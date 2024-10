Nähtamatu kangelane: Eesti võidusõitja tähtis töö F1 meeskonna köögipoolel

Sauber on tänavu olnud F1-sarjas punane latern, kuid suvel tehtud muudatused aitavad tiimi loodetavasti uuele laineharjale. Kolmandat hooaega on Šveitsis baseeruva meeskonna telgitagustes olulist rolli kandnud Eesti võidusõitja Ralf Aron, kes on võistlusnädalatel olnud simulaatorisõitja.

Foto: ISSEI KATO / REUTERS / SCANPIX