Uut mängijat otsiv Žalgirise peatreener: korvpalliturg on praegu mitte keeruline, vaid võimatu!

Korvpalli Euroliigas käivad 5. vooru mängud. Ühtlasi mõtlevad paljud meeskonnad hooaja varajasele staadiumile vaatamata ridade täiendamisest, sest erinevatel põhjustel on mitmed mängijad langenud rivist. Kaunase Žalgirise peatreener Andrea Trinchieri aga teatas, et see on kuratlikult raske.