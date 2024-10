Läänenaabrite vutinaisi tabas eriskummaline saatus

Nad võitsid 18st mängust 15, kuid kolmes kohtumises pidid nad leppima väravateta viigiga. See tähendas, et neid jäi tiitlist lahutama vaid üks punkt. Trofee tõstis peakohale Ljungbyheds IF (16 võitu, üks kaotus ja üks viik).

Ängelholmi naiskonna peatreener Ulf Johansson on oma hoolealuste üle uhke. «Viimastes kohtumistes tahtsid kõik meie vastu väravaid lüüa, nii et viimasel 25 minutil mängiti viie või kuue ründajaga,» sõnas ta väljaandele The Guardian. «Nad olid mängu kaotanud, kuid tahtsid lihtsalt meie seeriat lõhkuda. Aga suutsime ikkagi taga nulli hoida ja olime väga õnnelikud.

Neljanda liiga jaoks oleme me liiga head, seda oleme tõestanud. Peame mängijate arendamiseks tõusma kõrgemale, see on väga oluline.»

Hooaeg pole veel lõppenud, sest Ängelholm proovib play-off'i kaudu pääseda tugevuselt kolmandasse liigasse ning esimesst voorust said nad edasi. Otsustavas voorus tuli neile vastu kolmanda liiga tagapoole sats Strövelstorp GoIF/IF Salamis. Esimene mäng lõppes 1:1 viigiga. Korduskohtumine peetakse pühapäeval.