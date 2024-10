Eesti koondis viigistas ajaloolise kohtumise

«Esmalt tuleb alustada sellest, et me tõestasime täna, et väärime kohta MMi kvalifikatsioonis. Kui eelnevad kohtumised oleme Soomele kaotanud üle 10 värava ning täna suutsime viigistada, siis ei saa olla muud kui rahulolu tunne. Tuleb natukene praaki vähendada ning homme ootab juba uus võitlus ees,» analüüsis Eesti eest täna üheksa väravat visanud ning mängu parimaks valitud Alina Molkova.