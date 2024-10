Kaks eestlast jahivad MK-etapi finaalis kõrgeid kohti

Tribuntsov oli lähedal Eesti rekordile

«Fookus täna hommikul oli enda ujumisel, sest ma ei ole veel leidnud seda väga head võistlusrütmi,» mõtiskles Tribuntsov peale ujumist, kelle tippmark on 23,13. «Positiivne on see, et olen iga stardiga läinud paremaks. Finaalis tahaksin mõned tehnilised asjad paika loksutada. Hetkel kaotan veidi aega, sest ei suuda vett nii kvaliteetselt haarata. Ei ole midagi hullu, aga ma tean, et mul on veel ajaliselt varu,» lisas ta.