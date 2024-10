Tusane Ogier: raske on mõista, miks nüüd, viimasel minutil

Rallimaailma tippklassi tuleviku osas on aasta algusest käinud vägikaikavedu. Esimese hooga soovitas Rahvusvahelise autoliidu (FIA) WRC töörühm, et Rally1-autodelt eemaldataks hübriid järgmiseks aastaks ning sisse viidaks veel muudatusi, mis teeksid auto odavamaks, kuid kahandaksid ka kiirust ja vaatemängu.

Kuna Toyota, Hyundai ja M-Sport ei olnud rahul viieaastase homologeerimistsükli lühendamisega, nõudsid nad FIAlt ühiselt, et praegused Rally1-auto reeglid jääksid kehtima veel kaheks aastaks.

Sellega FIA nõustus, kuid viimase kuu jooksul tuli päevavalgele, et hübriidajami tootja Compact Dynamics hakkab nõudma komponentide rikete korral põhjalikumat remonti ja enam ei piisa lihtsalt seadete lähtestamisest. See tähendab aga suurt rahalist koormust tiimidele, on spekuleeritud, et aastas kuluks sellele miljoneid.

Ogier arvates ei tule pidevad kannapöörded WRC-le kasuks. «Tahaksin näha, et hübriid jääks alles, nagu see oli planeeritud. Seega minu jaoks oleks see natuke imelik viimase hetke muudatus, kui see lammutatakse,» ütles ta DirtFishile.

Ogier jätkas, et ebakindlus ja järjepidevuse puudumine on WRCs sümptomaatiline. «Raske on mõista, miks nüüd, viimasel minutil… Okei, sellega on seotud kuluprobleem. Aga mina prooviksin rohkem pingutada, et tarnijaga kokkuleppele jõuda, kuidagi arveid vähendada, et need poleks tiimidele kontimurdvad ja et hübriid saaks edasi olla,» seletas 40-aastane prantslane.

Tänavu kolm MM-etappi võitnud ja hooaja ilmselt kolmandana lõpetava Ogier’ jaoks on kõige kummalisem, et puudub selge sõnum. «Me oleme otsustanud, et läksime üle hübriidile, kuid lõpuks meil seda jällegi pole. See kõik on väga vähe ettevalmistatud. Meil on järgmiseks hooajaks väga piiratud testimisaeg ja nüüd peame võib-olla valmis saada hoopis teistsuguse auto, kui see muutus aset leiab.»