Nascar kuulutas võitja välja enam kui 50 aastat hiljem

86-aastane Nascari elav legend Bobby Allison sai oma karjääri 85. võidu enam kui 50 aastat pärast võistluse toimumist. 1971. aasta 6. augustil Põhja Carolinas Bowman Gray ovaalil peetud võistlust ümbritsesid üle poole sajandi vaidlused.

See oli üks kuuest toona toimunud võistlusest, kus osalesid korraga erinevate klasside autod. Kuigi Allison otsustas sel võistlusel osaleda nõrgema klassi Ford Mustangiga võttis ta kindla võidu, juhtides 200-ringilisest võistlusest 138 ringi.

Allison sai võidukarika, kuid tema võitu ei tunnistatud kunagi rekordite raamatutes. Kuna Allison ei sõitnud karikasarjaautoga, tähendas see, et teda ei loetud karikaetapi võitjaks. Terve hilisema karjääri luges ta aga Bowman Gray võitu enda omaks ning oli kindel, et tal on 85 etapivõitu, mitte 84, nagu ametlikus statistikas.

Nüüd on aga Nascar otsustanud Allisoni võidu ametlikuks muuta. Oma rolli võis selles mängida, et järgmisel aastal kuulub vastuoluline võistluspaik Bowman Gray taas Nascari kalendrisse. Kusjuures viimati sõitis Nascar seal just 1971. aastal, kui Allison võitis.

Allison on Nascari läbiaegade edukamate sõitjat edetabelis neljandal kohal. Enne 85. võidu ennistamist jagas ta seda positsiooni Darrell Waltripiga, kuid nüüd on ta neljanda koha ainuomanik. Tabeli tipus on 200 võiduga Richard Petty, kes võistles aastatel 1958–1992.