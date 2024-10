Erki Nool võib hakata vormima Soome talendist olümpiavõitjat

Artiklis tuuakse välja, et Nool näitas oma treenerivõimeid väga tugevalt juba 2003. aastal, vaid paar aastat pärast aktiivse karjääri lõppu. Ta juhendas Itaalia teivashüppajat Giuseppe Gibiliscot, kui too Pariisis MM-kulla võitis.

«Kui koostöö algab, peaks Saga pikemalt treenima Tallinnas, kus meil on suurepärased sisetreeningu tingimused. Tamperesse läheksin, aga ilmselt oleks seal teise treeneri abi vaja,» selgitas Nool, kes treenis oma aktiivse karjääri jooksul palju Soomes Kuortanes ja Tamperes, mis on Vannineni kodulinn.

Nool ei teinud saladust, et kui koostööst saab asja, siis on peamine eesmärk 2028. aasta olümpiakuld. «Saga on siis 25-aastane, oma parimas eas. Nüüd, 21-aastaselt, on ta saavutanud juba väga tugevaid tulemusi (2023. aastal püstitas rekordi, 6391 punkti – toim), kuid igal alal ja üldfüüsises on palju parandada,» lisas Nool.