VIDEO Eesti jalgpalli Esiliigas lasti rusikad käiku

Vähemalt sama palju kui tulemus, pakkus kohtumise järel kõneainet aga 90+5. minuti intsident, kus FC Tallinna mängija Vadim Aksjonov lõi käega rindkeresse Viimsi meeskonna liiget Karl Erich Kaljuveret. Kohtunik Denis Nõmm karistas mõlemat mängijat kollase kaardiga.

Protokollis on kirjas, et Kaljuvere sai selle korduvate rikkumiste eest (tõsi, video põhjal on keeruline aru saada, miks talle sealt üldse viga fikseeriti), aga Aksjonov ebasportliku käitumise eest. Niimoodi tähistatakse jalgpalli-kantseliidis erinevaid mittemängulisi pisirikkumisi.

Löömine (NB! mitte segi ajada tõukamisega, mille viimane näide Eesti jalgpallist on FC Flora jalgpalluri Vladislav Kreida tegu 20. oktoobri FC Flora - Paide Linnameeskond kohtumises) liigitub aga vägivaldseks käitumisest, mille eest on karistuseks ette nähtud punane kaart.

Vaata videot olukorrast (intsident alates 1:59.23):

Eesti Jalgpalli Liidust kinnitati Postimehele, et FC Tallinna mängija Vadim Aksjonovi suhtes algatati täna ehk päev pärast kohtumist distsiplinaarmenetlus. See tähendab, et kohtunikul jäi juhtunu täpselt nägemata (Esiliigas VARi pole) ja jalgpalliliidu distsiplinaarinspektor Uno Tutk otsustas pärast materjaliga tutvumist, et juhtum nõuab sekkumist. Ilmselt ootab Aksjonovit mõnemänguline võistluskeeld.

Kohtumise ainsa värava lõi 63. minutil Johann Kõre. Viimsi edestab 2023. aastal Premium liigas mänginud, aga seal viimaseks jäänud ja Esiliigasse langenud Harju JK Laagrit kahe punktiga. Viimsile piisab Premium liigasse tõusmiseks sellest, kui nad teenivad pidamata jäänud kolmest mängust (vastasteks Tartu Welco, Tallinna Kalev II ja FC Elva) seitse punkti.

Sel juhul võiks Laagri küll jõuda Viimsiga sama punktisummani, aga viigilahutamisprotseduur soosiks praegust liidrit. Nimelt on esimeseks viigilahutajaks omavahelised mängud, kus paremust ei selgu, sest kõik neli tänavust Viimsi - Laagri mängu on jäänud viiki. Järgmine kriteerium on vastavalt juhendile võitude arv ja seal on Viimsil eelis, sest neil on hetkel tabelis 21 võitu Laagri 19 vastu.

Kui Viimsi teenib vähemalt seitse punkti, kätkeb see endas vähemalt kahte võitu ehk võitude koguarv tõuseks 23-ni, milleni hetkel 19 võitu omaval Laagril poleks võimalik kolme vooruga jõuda. Viimsi pole kunagi varem Premium liigas mänginud. Esiliiga teise koha omanikku ootavad üleminekumängud kõrgliiga 9. koha omanikuga.