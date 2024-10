Tänaku boss jäi Hyundai tuleviku suhtes saladuslikuks: räägime kuu aja pärast

Tänavu on kolmanda Rally1-autoga jaganud koormust kolm sõitjat: Andreas Mikkelsen, Esapekka Lappi ja Dani Sordo. Kõige tõenäolisem variant on see, et järgmine aasta palkab Hyundai ka kolmanda täiskohaga sõitja. Kõige kuumem nimi sellele kohale on M-Spordi esisõitja Adrien Fourmaux, kuid ametlikku kinnitust pole veel tulnud. Hyundai tiimijuhi Cyril Abitebouli sõnul avalikustatakse järgmise aasta plaanid pärast Jaapani rallit ehk kuu aja pärast.