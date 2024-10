EOK uus peasekretär Kristo Tohver: mul on selleks tööks olemas oskused, tahtmine ja motivatsioon

«EOK peasekretäri töö on Eesti spordimaastikul üks põnevamaid väljakutseid. Sport on mulle elus väga palju andnud, nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil. Lisaks olen töötanud spordiettevõtluses. Uus töö on minu jaoks võimalus midagi tagasi anda. Mul on selle töö jaoks olemas oskused, tahtmine ja motivatsioon,» sõnas Tohver.