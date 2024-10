Jasikevicius ahastuses: korvpallist pole mõtet rääkida, kui me pole mänguks valmis

Fenerbahce jäi küllalt kiirelt kümnepunktilisse kaotusseisu ja umbkaudu selline vahe püsis veel viimase veerandaja alguses. Siis tegi kodumeeskond enam kui viie minutiga 14:0 spurdi ja pääses äkitselt ise ette 70:65. Ent lõpp kuulus ikkagi külalistele.

«Olen väga pettunud ses osas, kuidas me mängu alustasime. Korvpalli mõttes olime väga-väga kehvad, kuid mentaalses plaanis veelgi kehvemad. Me ei hoidnud kokku, ei tegutsenud meeskonnana, ei aidanud üksteist. Nägime välja kui kamp individualiste,» ei hakanud Jasikevicius mängujärgsel pressikonverentsil sissejuhatust tegema.

Portaal basketnews.com vahendas kõike edasistki, mis leedulasest juhendaja hingel oli. «Kolmas veerandaeg oli parem, hakkasime võitlema, saime juhtima, ja edasi tulid järjest lapsikud vead. Kaotasime uuesti mängu üle kontrolli.

Kõige rohkem muretsen selle pärast, et meeskond pole ühtne. See valmistab igast kaotusest palju suuremat muret. Kui me ei saa ühtseks, ei saavuta me sel hooajal midagi.

Mängulised asjad on teisejärgulised. Ma ei saa aru, miks Panathinaikos meid surus, aga meie neid mitte. Panathinaikoses mängijad räägivad omavahel, arutlevad, meie aga oleme nagu teisel saarel. Jah, meie meeskond on uus, see pole kerge, võtab aega ja muu blablabla - võime otsida vabandusi, aga peame saama ühtseks ja võitlema rohkem. Ja me ei tohi pugeda vabanduste taha.

Kolmandal veerandajal, kui hakkasime võitlema, muutus pilt kohe. See polnud veel perfektne korvpall, aga me ei saagi mängida praegu väga head korvpalli. Võitsime eelmistes voorudes Efest ja Olympiacost tänu sellele, et võitlesime hullumeelselt. Nüüd võitlesime ainult 15 minutit, Euroliiga meistri vastu sellest ei piisa,» seletas Jasikevicius.

Kuidas Fenerbahce kavatseb probleemidest jagu saada? «Peame meeskonna sees asjadest rääkima. Esimesel poolajal oli üks mees siin, teine seal, pingimehed üldse omas maailmas - see on mängulistest detailidest palju olulisem,» vastas pealik.

Fenerbahce parimaks kerkis teise poolaja tagasitulekut vedanud Tarik Biberovic 16 punktiga, kuid ta patustas ka 4 pallikaotusega, mõnigi neist tuli väga valusal hetkel. Wade Baldwin lisas 14 punkti. Võitjaid vedasid Kendrick Nunn 15, Mathias Lessort 14 ja lõpus mitu tähtsat korvi visanud Kostas Sloukas 13 punktiga.

Teised eilsed mängud: Barcelona - Villeurbanne'i Asvel 90:83, Müncheni Bayern - Pireuse Olympiacos 84:80. Barcelona tõusis Kaunase Žalgirise kõrvale esikohta jagama.

Turniiritabel:

