Miks vaid üksikud Euroopa jalgpallivõistkonnad boikoteerivad mänge Lukašenka alamatega?

Ta jätkas: «UEFA-l on 55 liiget, kellest üks on Valgevene ja üks Ukraina, kellega on Valgevenel mängimine välistatud, mis tähendab, et Valgevenel on 53 võimalikku vastast. 24. veebruarist 2022 saati on nendest 53 liikmest 50 oma klubi ja/või koondisega Valgevene klubi ja/või koondise vastu ametlikes mängudes mänginud: (tähestikulises järjekorras) Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Fääri saared, Gibraltar, Gruusia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Iisrael, Inglismaa, Island, Itaalia, Kasahstan, Kreeka, Kosovo, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Moldova, Montenegro, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Iirimaa, Põhja-Makedoonia, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šotimaa, Šveits, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari, Venemaa. Ehk siis Eesti, Läti ja Wales on ainsad, kes pole kordagi mänginud.