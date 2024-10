Tormis Laine täidab MK-hooaja avaetapil lapsepõlveunistuse

Tormis, milliste tunnetega lähed Söldeni võistlusele vastu?

Ootan võistlust suure põnevusega. Sölden on kõigi mäesuusatajate jaoks eriline etapp, tõeline suusakogukonna hooaja avaüritus. Minu jaoks on Söldenil aga veelgi sügavam isiklik tähendus. Mäletan elavalt, kui olin 11-aastane ja käisime just Söldenis esimest korda mäesuusatamise MK etappi vaatamas. Olen sellest ajast saadik unistanud päevast, mil saan siin ka ise stardis olla ja nüüd jõuab see lõpuks kätte. Võib öelda, et saan täita oma lapsepõlveunistuse.