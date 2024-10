Ralliradadele naasev WRC ajaloo edukaim tootja avaldas tulevikuplaane

Lancia kuulub tänapäeval Stellantise kontserni, mis on maailmas suuruselt neljas autotootja. Nad esitlesid septembris oma uut ralliautot Ypsilon Rally4 HF, millel on 1,2-liitrine mootor ja 212 hobujõudu. Tegemist on esisillaveolise autoga, millele MM-sarjas enam eraldi arvestust pole, kuid aste madalamal ehk EM-sarjas saab võidelda meistritiitlile.