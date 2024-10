VIDEO President Klavani iluvärav lõpetas Kalevi kurva seeria

Keskkaitsja Klavan on sel hooajal osalenud 13 Eesti kõrgliiga kohtumises. See oli tema esimene värav Kalevi särgis. «Ma ei ole karjääri jooksul väga palju väravaid löönud. Need, mis mäletan, on suhteliselt tähtsad olnud. Loodan, et see annab nüüd positiivse tõuke meile kaheks viimaseks vooruks,» sõnas Klavan Soccernet TV ülekandes.