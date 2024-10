GALERII Rongi alt välja tulnud Kalev näitas Tartus klassi, mängu tõi muutuse 19-aastane tagamees

«Kõik kaotused on olnud sellised»

Tartu ülikool Maks & Moorits on sel hooajal võitnud kuuest mängust vaid ühe, kui alistas kodus Riia Zelli. Eesti-Läti ühisliigas on seni neljast mängust kaotatud kolm ning iga kord napilt (kolmega Riia VEFile, kahega lisaajal Valmierale ja nüüd neljaga Cramole). Kaotus Cramole oli sarnane nädala sees saadule, kui Põhja-Euroopa liigas jäädi kuue silmaga alla Tšehhi klubile Opava. Ka siis juhiti ühel hetkel kahekohalise punktiarvuga, ent lasti viimasel veerandil endale ära teha.

Kalevit 12 punktiga kostitanud Karl-Johan Lips oli järjekordses altminekus nördinud. «Väga kahju, et hooaja alguses on nii palju valusaid kaotuseid tulnud. kõik olnud sellised, et saame oma mootori käima ja kasvatame edu, aga siis kukume mingi hetk kokku,» ütles Lips pärast mängu Inspira ülekandes.

Päev enne kohtumist 22. sünnipäeva tähistanud Toom oli mõistagi paremas tujus. Võit oli Kalevi jaoks kümnes järjestikune Tartu üle, 16 punkti toonud ääremängija peab seeria pikendamist tähtsaks. «See oli meie esimene mäng see hooaeg Eesti tiimi vastu. Et kevadel eestikatel koht kätte näidata, on vaja alguses ka võita. tahtsime seeriat jätkata. Teadsime, et tuleb raske mäng, sest kui oled võidulainel, on natukene raske keskenduda,» lisas ta Inspirale.