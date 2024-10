Legend saadeti väärikalt erru: Eesti klubid murdsid eurosarjas järgmisesse ringi

Avamängu võõrsil 25:21 võitnud Serviti avas otsustavas mängus skoori, kui sihile jõudis Kermo Saksing. Aga Hollandi meeskond osutas vastupanu ning läks kuuendal minutil 5:3 juhtima. Järgnes Serviti 4:0 vahespurt, pärast mida enam kaotusseisu ei jäädudki – vaheajaks juhiti 17:13. Serviti hoidis edu ning läks poolaja teises pooles eest ära, mis kindlustas neile võidu.

Serviti peatreener Kalmer Musting jäi mänguga rahule. "Natukene oli ette teada, et vastasel on tihe võistlusgraafik, mis võiks töötada meie kasuks. Samuti näitasid kõik mängud, et nad vajuvad 45. minuti kandis ära, täna oli samamoodi. Seeria üks võtmemängijatest oli meie väravavaht Eston Varusk, tublid olid ka Jürgen Rooba, Alfred Timmo ja Hendrik Varul."