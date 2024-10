Hyundai juht: kõik nõustuvad, et Neuville väärib MM-tiitlit

WRC-hooaeg kulmineerub novembri lõpus Jaapanis ning Hyundail on mõlema MM-tiitli võitmise jaoks suurepärane positsioon. Hyundai juhib konstruktorite arvestuses Toyota ees 15 punktiga. Neuville on väga lähedal oma karjääri esimesele meistritiitlile, sest on sõitjate punktitabeli liider Tänaku ees 25 punktiga.

Autospordis on traditsiooniliselt meeskonna jaoks kõige olulisem meeskondlik tiitel, kuid laiemale avalikkusele läheb rohkem korda sõitjate arvestus. Kumb on Hyundai jaoks olulisem?

«Hooaja alguses seadsime eesmärgid, mis olid tugevalt keskendunud sõitjate meistrivõistlustele. Me ei tohiks hooaja jooksul eesmärke ümber hinnata. See on kindlasti kõige tähtsam.

Usun ka, et sõitjate maailmameister on see, keda ajalugu mäletab. Ühtlasi oleks see meie esimene sõitjate meistritiitel. Oleme varem tulnud meeskondlikuks maailmameistriks, kuid mitte kunagi sõitjate arvestuses,» rääkis Abiteboul rallit.fi’le.

Neuville on karjääri jooksul tulnud viis korda teiseks ning pälvinud seeläbi «igavese teise» tiitli, kuid nüüd on see viimaks muutumas. Abiteboul arvab, et teenitult.

«Ma arvan, et kõik nõustuvad sellega, et Thierry väärib meistritiitlit pärast kogu tööd ja panust, mida ta on sel hooajal andnud. Kuid ma esindan kogu tiimi, mitte ainult üksikut sõitjat.

Oluline on ka tootjate meistritiitel, arvestades, et peagi oleme WRCs olnud 12 aastat. Mõlemad arvestused on olulised. Teame, et ühe neist me võidame, see annab ka motivatsiooni teist MM-tiitlit jahtida,» ütles Abiteboul.

Autoralli MM-hooaega lõpetav Jaapani ralli peetakse 21.-24. novembril Toyota linn lähistel.