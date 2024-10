Anier lõi neli väravat ja aitas klubi poolfinaali

33-aastase eestlase vägiteod jätkusid ka teisel poolajal, 52. minutil sai Anier kirja oma kolmanda. 62. minutil sai jala valgeks ka üks teine Warriorsi mängija kui Anier, selleks meheks oli Jiloan Hamad. Kolm minuti hiljem lõi Anier oma neljanda ja mäng oligi tehtud. Tegemist on Anieri kõige väravate rohkema mänguga Hong Kongis.

Senior Shieldi nime kandvas tugevuselt teises Hong Kongi karikasarjas peab Lee Man Warriors poolfinaalmängu 1. detsembril Kitchee vastu. Tegemist on Lee Mani visa konkurendiga, mis on liigatabelis viies, Anieri koduklubi on vaid koha võrra eespool.