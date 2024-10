Red Bull pidas läbirääkimisi Alonsoga

«Siis ei olnud Sergio Perezi (Verstappeni tiimikaaslane Red Bullis – toim) lepingut veel pikendatud. Kuna Fernando on kogenud sõitja, tahab ta alati teada kõiki oma võimalusi. Koos oma nõustaja Briatorega testivad nad alati turgu, et näidata, kui näljane ja konkurentsivõimeline ta on,» ütles Horner Autosportile.

«Ta on endiselt suurepärases vormis ja see tõestab, et vanus on vaid number. Ta on endiselt väga-väga võimekas sõitja ja kui tema käes oleks piisava võimsusega tööriistad, siis võitleks ta esikohtade nimel,» avaldas Horner.