Meedia: Inglismaa tippklubid jahivad Karl Jakob Heina allkirja

Suvel Londoni Arsenalist Hispaaniasse Valladolidi Reali laenule läinud Hein on viimaste väravas seisnud kõigis kõrgliiga kohtumises. Kuigi Valladolid istub praegu tabelis viimasel kohal on eestlasest puurilukk teeninud palju kiitust.

Väljaanne Fichajes.net vahendas, et nii Chelsea kui ka Tottenham on pannud Heinale silma peale. «Alates debüüdist on ta näidanud oma oskusi väravavahina, mille hulka kuulub ka surve all mängimine. Need omadused pole jäänud märkamata Chelsea ja Tottenhami skautidele, kes näevad temas suurt potensiaali.