Mikkelsen oma tulevikust WRCs: pole õrna aimugi, kas Rally1-autoga enam sõita saan

Pärast nelja aastat WRC2s võistlemist, kus ta kaks korda tiitli võitis, toodi Mikkelsen tänavu tagasi Hyundai meeskonda. See hooaeg pole tal just kõige paremini läinud.

Norralane on jaganud Hyundai kolmandat Rally1-autot Esapekka Lappi ja Dani Sordoga, osaledes seni neljal WRC etapil. Tal on olnud raskusi eriti asfaltrallidel, kust tal on ette näidata kolm kuuendat kohta. Viimati peetud Kesk-Euroopa etapil tegi ta avarii ning pidi katkestama.