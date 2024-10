«Pagan, olen nii rumal!» Rootsi suusatähe hooaja algus on ohus

Soomlaste Iltalehti kirjutab, et Karlsson ei liitu Rootsi koondise treeninglaagriga ja keskendub hoopis individuaaltreeningutele Tenerifel. Otsuse taga on probleem vasaku jalaga, mis vajab taastusravi. Koondise arsti Rickard Noberiuse sõnul tegi Karlsson sügiseste intensiivsete trennidega jalale liiga.

Seetõttu ei saa Karlsson suusatada. Seni pole teada, kui kauaks vigastuspaus venib, kuid Itlalehti hinnangul on tema osalemine Soomes Rukal toimuval maailmakarikasarja avaetapil küsimärgi all.

«Loomulikult oli mu esimene mõte, et pagan, olen nii rumal! Kordan jälle samu vigu,» ütleb Karlsson intervjuus Rootsi väljaandele Aftonbladet. «Valu pole eriti tundlik, mis suurendab riski, et koorman vigastatud kohta üle ja mu suusatehnika muutub kehvemaks. Vigastus tekitab lisakoormust teistele kehaosadele, seega nüüd pean asja võtma rahulikult.»

Karlsson, kes on oma karjääri jooksul võitnud kümme maailmakarika medalit, ei süüdista treenereid. «Olen lihtsalt liiga palju ja liiga kõvasti treeninud. See on minu enda viga. Minu tugitiim on suurepärane ja nüüd püüame lihtsalt nutikalt edasi tegutseda,» sõnab ta.