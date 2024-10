Nädalavahetusel võitnud ja kaotanud Panter jätkab Balti liigas liidrina

14 mängu pidanud Panter hoiab Optibet hokiliigas 22 punktiga esimest kohta, aga lähim jälitaja HK Mogo/RSU, kes jääb neist punkti kaugusele, on pidanud kolm mängu vähem. Tabeli kolmas HK Zemgale/LBTU on Panterist maas viie punktiga ja neil on kaks mängu varuks.