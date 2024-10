Võimas! Eesti jalgrattur tähistas Hiinas sünnipäeva võiduga

„Panime tiimiga päev enne võistlus paika plaani, kui rada läbi sõitsime, et kuna mul on sünnipäev, siis võiks minu peale mängida. Teised ütlesid mulle, kus on vaja mida teha. Lõpuks siiski plaan muutus veidi, sest saime sõidu alguses väikese grupiga eest ära. Seal oli veel üks minu tiimikaaslane ja veidi hiljem tuli Mihkel [Räim] samuti järele,« rääkis Karpenko Eesti Jalgratturite Liidu pressiteenistusele.