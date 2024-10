Sifan Hassan võitleb üksinda üheksa aafriklasega

Naiste viis nominenti on: Tokyo maratoni võitja Sutume Asefa Kebede (Etioopia), maailmarekordi omanik ja Chicago maratoni võitja Ruth Chepngetich (Keenia), Pariisi olümpiamängude maratoni võitja ja olümpiarekordi omanik Sifan Hassan (Holland), Berliini ja Dubai maratoni võitja Tigist Ketema (Etioopia) ning 5 ja 10 km maailmarekordi omanik Agnes Jebet Ngetich (Keenia).

Kui naiste seas on mitte-aafriklastest esindatud vaid Hassan, siis meeste tiitlile kandideerivad ainult Aafrika maailmajao sportlased. Need on poolmaratoni maailmarekordi omanik Yomif Kejelcha (Etioopia), krossijooksu maailmameister Jacob Kiplimo (Uganda), Tokyo maratoni võitja Benson Kipruto (Keenia), olümpiamängude 20 km kiirkõnni võitja Brian Daniel Pintado (Ecuador) ja maratoni olümpiavõitja ning olümpiarekordi omanik Tamirat Tola (Etioopia).