Latvala kiitis Hyundai tiimibossi: tänu talle võivad nad võita mõlemad tiitlid

Lõuna-Korea tootja Hyundai naasis MM-sarja 2014. aastal, kuid nüüd on nad esimest korda tõeliselt lähedal nii sõitjate kui ka tootjate meistritiitli võitmisele. Õigupoolest nende esimene sõitjate tiitel on juba kindel, sest viimasel etapil pretendeerivad sellele kaks Hyundai meest: Thierry Neuville ja temast 25 punktiga maas olev Ott Tänak.

Prantslane Abiteboul sai Hyundai rallitiimi juhiks eelmise aasta jaanuaris. Latvala kiidab oma ametivenda, kes tuli rallimaailma ringrajasõidust. «Ta on toonud spordi turunduse poolele värsket perspektiivi, kasutades ära teadmiseid, mis tulid ringrajalt. Ta on ka oma tiimis teinud suurepärast tööd,» ütleb Latvala Rallit.fi-le.

«Ta on juht, kes võtab vastutust. On väga oluline, et tiimis oleks liider, keda usaldada ja kes näitab, kuhu suunas liikuda.»

Abiteboul suundub aga tagasi ringraja poolele, kuna prantslast, kes on praegu Hyundai WRC tehasetiimi juht, oodatakse alates järgmisest aastast ringrajasarja WEC Hyundai projekti eestvedajaks. Rallit.fi kirjutab, et kuulduste järgi võtab talt WRC tiimi juhtohjad üle praegune sõitja Dani Sordo.

Rallimaailm on pikka aega olnud võrdlemisi sõbralik – WRCs pole säärast tiimidevahelist rivaalitsemist, nagu näiteks F1s. «Muidugi oleme Hyundaiga suured rivaalid, kuid selles spordis on omamoodi perekondlik vaim. Saame omavahel suhelda ja nalja teha, kuid samal ajal ikkagi võistelda. Arvan, et see atmosfäär on üsna ainulaadne,» märgib Latvala.